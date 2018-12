"Presto il sogno di giocare in Serie A si avvererà"

Gelu Rodríguez, agente di Jorge Meré, parla così a FcInterNews.it dell'interesse dei nerazzurri per il centrale dell'Under 21 iberica: "È un giocatore molto forte, con la maturità di gioco di un veterano, anche se ha solo 21 anni. Esce bene palla al piede e si trova sempre nella posizione giusta. Molto competitivo, scende in campo ogni volta per dare il 100%. Un atleta dell'Under 21 spagnola viene sempre seguito dalle migliori società del mondo. Jorge ha sulle spalle 100 partite da professionista ed è sul taccuino di grandi squadre. Sampdoria? Diciamo che nelle ultime due è stato l’obiettivo di mercato di qualche squadra italiana. Jorge è molto attratto dal vostro calcio. Per ora devo dire che è felice al Colonia e sicuramente è concentrato per centrare gli obiettivi con il club teutonico. Il tempo dirà se il suo sogno di giocare in Italia si avvererà".