Ag. Meza: "Inter nel futuro? Può essere. E' un club enorme"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sergio Carrizo, agente di Maximiliano Meza, talento dell'Independiente, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'ipotesi Inter ai microfoni di FcInterNews: "Ausilio non me lo ha mai chiesto. Un trasferimento di Maxi all’Inter in futuro? Si potrebbe certamente discutere. Si tratta di un club enorme per un crack come il mio assistito. E attenzione, sono arrivate tantissime offerte per lui quest’estate. Nessuna si è concretizzata. Ma ne arriveranno altre alla fine di quest’anno”.