Ag. Milinkovic-Savic: “Innamorato della Lazio, nessun contatto con la Juve”

© foto di Federico Gaetano

Mancano poche ore alla sfida tra Juventus e Lazio. Intanto l'agente Mateja Kezman, che cura gli interessi del centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic, ha detto attraverso Tuttojuve.com: “Sergej è davvero molto felice alla Lazio. Come ho già ribadito a più riprese, ha firmato un nuovo contratto e lui è innamorato del club, dei compagni e dei suoi tifosi. Juventus? Non abbiamo mai parlato con la Vecchia Signora fino a oggi, ci sono tanti grossi club che parlano di lui. Io ho giocato in grandi squadre e molti miei amici che ora lavorano come allenatori mi chiamano e mi chiedono informazioni, ma al momento è concentrato solo sui biancocelesti”, le parole di Kezman.