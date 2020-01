Ag. Millico gela il Toro: "I rinnovi non s'impongono, ma si discutono"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scoppia in casa Torino la grana legata al rinnovo di contratto di Vincenzo Millico, attaccante classe 2000 dei granata, atteso protagonista per il mercato di gennaio con l'idea di approdare in prestito a qualche società di Serie B (Chievo e Pisa come avete letto su queste colonne nei giorni scorsi) per fare esperienza in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, fra l'entourage del giocatore e la società piemontese sono sorti dei problemi sul rinnovo. "I contratti, i rinnovi, i trasferimenti non si impongono, si discutono: così non va" sono le parole di Gaetano Paolillo, agente della punta, che il quotidiano sportivo ha pubblicato questa mattina. Senza rinnovo fino al 2024 (l'accordo attuale scade nel 2023) pare, infatti, che il Toro non voglia lascia partire il giocatore.