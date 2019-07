Ag. Mota Carvalho: "La Juve è la Juve. Bari via Napoli? Meglio la B"

L'agente Celso Duarte ha parlato del suo assistito Dany Mota Carvalho, tra i giocatori più desiderati nella rosa dell'Entella che si appresta a fare il suo ritorno in Serie B, sulle colonne del Secolo XIX: "La Juve è la Juve e c'è poco da aggiungere. Il Napoli è un club importante, ma l'idea di andare ai partenopei e poi essere girato al Bari in Serie C non è il massimo, anche se parliamo di una grande piazza. A ventuno anni e dopo un gran campionato sarebbe giusto che Dany si cimentasse con la B, magari in prestito a Chiavari con l'Entella. Sono decisioni che comunque spettano alle società, noi aspettiamo e siamo pronti a valutare quello che ci sarà proposto nelle prossime settimane. Il ragazzo a Chiavari sta bene, ha trovato una famiglia e vogliamo continuare ad avere un rapporto corretto con tutti".

Sulla possibilità di un trasferimento all'estero, e in relazione alle voci che lo vedrebbero al centro di una proposta del PAOK, ha poi aggiunto: "Dell'interessamento dei greci non so nulla, in Portogallo Dany per ovvi motivi è seguito. Il direttore sportivo del Saragozza lo ha visto dal vivo a Chiavari".