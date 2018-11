Ag. Munari: "2 anni fa ha fatto scelta di vita. Vuole giocare in A col Parma"

Fonte: parmalive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalla C alla A, sperando di lasciarsi alle spalle l'infortunio. Gianni Munari è uno degli uomini simbolo della cavalcata crociata fino alla massima serie. ParmaLive.com ha intervistato in esclusiva il suo agente, Giampiero Pocetta, per analizzare il presente e il futuro del suo assistito.

A metà aprile il crac del crociato che l'ha portato fuori lista.

"Un infortunio ormai superato. Gianni si sta allenando con il gruppo ed è sulla strada del recupero completo. Ormai manca poco, purtroppo il k.o. è arrivato in un momento delicato della passata stagione e ha avuto ripercussioni su quella attuale. Ma la voglia di tornare è tanta".

Contratto in scadenza, a gennaio che succederà?

"La priorità è il Parma. Il direttore Faggiano sa che siamo disponibili e io so che il club rispetterà un giocatore che ha dato tanto per questa maglia e ha un'esperienza che pochi hanno. Tanti club mi hanno contattato in questi mesi, soprattutto quelli di cadetteria che vogliono puntare alla A. Ma Gianni due anni fa ha fatto una scelta di vita, andando via dalla massima serie per ripartire dalla Serie C. Una scommessa vinta, adesso speriamo che dopo quattro anni possa ritornare a calcare i campi di A con la casacca gialloblù".

Anche perché il suo apporto in termini d'esperienza, dicevamo, sarebbe importante per la mediana gialloblù retta finora da esordienti, o quasi. in categoria.

"Non servono parole per capire quello che Gianni può dare al Parma. Basta pensare a quello che ha fatto negli ultimi anni con la maglia crociata e alla carriera vissuta tra A e B, con due campionati vinti. Parliamo di un giocatore che ha sempre dimostrato la sua validità. Speriamo possa tornarlo a fare a breve".

Dove può arrivare questo Parma? Si può sognare l'Europa?

"Dopo un percorso così rapido, la priorità è e deve essere la salvezza. Sono sicuro che la società vuole tornare in alto ma so benissimo che non farà mosse azzardate per riuscirci. Quindi prima di tutto servirà mantenere la categoria, poi se rimarranno tempi e spazi si potrà cercare di migliorare a stagione in corso".

Chiusura col suo mercato. Oltre a Munari qualche altro prospetto potrebbe arrivare a Parma?

"Il direttore Faggiano mi conosce, abbiamo un ottimo rapporto e sa benissimo chi sono i miei assistiti. Se gli servirà qualcuno sicuramente me lo farà sapere".