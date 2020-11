Ag. Musacchio: "È tornato ad allenarsi con la squadra. Futuro? Non ho ancora sentito il Milan"

Da ieri Mateo Musacchio, difensore argentino del Milan, è tornato ad allenarsi in gruppo dopo un lungo periodo di convalescenza. Il centrale ex Villarreal si era operato infatti alla caviglia nel mese di giugno. Contattato dalla redazione di MilanNews.it, l'agente del giocatore Marcelo Lombilla ha fatto così il punto sul suo contratto in scadenza nel 2021 e sulle sue condizioni fisiche: "Ora Mateo si sta allenando con la squadra, quando sarà pronto per giocare sarà il tecnico a dirlo".

Ha sentito il Milan per il futuro?

"No, non ho sentito il Milan. Finché non sentirò loro, non parlerò con altri club" .