Ag. Nandez: "Accordo col Cagliari per la cifra d'acquisto, grande colpo"

Pablo Bentancur, agente di Nahitan Nandez, ha parlato a Inter-News.it dei rumors sul centrocampista del Boca Juniors che sembra diretto al Cagliari già in questa sessione di mercato: "È vero, c’è una proposta importante dal Cagliari per Nandez, abbiamo trovato un accordo sulla cifra per l’acquisto. È un grande colpo. La parola ufficiale del Cagliari è che ci sono solo loro in questa operazione di acquisto. Solo l’offerta del Cagliari, è questo il fatto”.