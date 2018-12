Ag. Nandez: "Offerta concreta del Cagliari per Nahitan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dai media argentini rimbalza una notizia: il Cagliari sarebbe interessato al centrocampista Nahitan Nandez. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Olè, l’agente del giocatore uruguayano, Pablo Betancur, si sarebbe esposto sulla trattativa durante la trasmissione TyC Sport: "C'è un’offerta concreta da parte del Cagliari in Italia, lo vogliono fortemente". Ha aggiunto inoltre che l'offerta sarà presa in considerazione con la dirigenza e che l'unico modo per vederlo ancora vestire i colori del Boca sarà quello di renderlo il giocatore più pagato della rosa.