Ag. Nardi: "Un sogno la A col Parma ma offerte di B e C non mancano"

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Una sola presenza ma anche un campionato vinto incarnando al meglio lo spirito di squadra. Michele Nardi, 31enne secondo portiere del Parma, è stato, insieme a chi ha giocato meno, importante per gli equilibri dello spogliatoio. ParmaLive.com ha intervistato il suo agente, Emanuele Benvenuti: "Come debutto in categoria non poteva andare meglio, adesso ha una promozione in A nel palmares. Frattali ha sempre giocato, si poteva ambire a qualche presenza in più ma va bene così: significa che il titolare non ha avuto problemi. Michele, comunque, col Carpi ha dimostrato di essere sempre pronto. Futuro? Col direttore Faggiano ci dobbiamo vedere, al momento ha altre priorità. Michele, anche se non ha giocato, è una certezza. Bisogna far la giusta considerazione sui posti in lista nella prossima stagione e ci metteremo in fila ad aspettare il nostro turno. Rimanere a Parma ovviamente è il suo primo obiettivo, significherebbe continuare a vivere un sogno".