Ag Olsen: “Montpellier? Accordo saltato per colpa della Roma”

© foto di Federico Gaetano

In relazione al possibile trasferimento di Robin Olsen al Montpellier, saltato la scorsa settimana, sono da registrare le dichiarazioni dell’agente del giocatore Hasan Cetinkaya, che ha parlato ai microfoni di Aftonbladet. “Non ho mai parlato con nessuno, nemmeno dell'ingaggio e non ho mai parlato con il club. La Roma si è occupata dell'operazione con il Montpellier attraverso degli intermediari e l'accordo è saltato per colpa loro che hanno chiesto troppo per le commissioni. Sfortunatamente funziona così in Italia. L'unica cosa che ho detto alla Roma è che, in caso di cessione, il mio assistito non avrebbe dovuto perdere un solo centesimo del suo stipendio. Tutto quello che si è detto su di me è una bugia, loro stessi hanno fatto saltare l'accordo e hanno voluto cercare un responsabile. E non ha rifiutato il Benfica, anche quella è una bugia. È una bella squadra e non avrebbe avuto senso rifiutare i portoghesi per andare al Montpellier”. L'agente di Olsen ha parlato poi della prima stagione del portiere alla Roma: "Ha risentito molto dell'esonero di Di Francesco e dell'addio di Monchi. Nella prima parte dell'anno era tra i migliori portieri d'Europa, poi ha commesso alcuni errori e ha accusato un po' il colpo. Fonseca e Petrachi vogliono dare una svolta ingaggiando altri giocatori. Questo non ha influenzato solo Robin, ma anche altri. Adesso è importante trovargli una squadra dove potrà giocare titolare. Ma per il resto, ha un contratto di quattro anni con la Roma. E per la nazionale non c'è nessuna preoccupazione, non c’è nessun altro portiere al suo livello".