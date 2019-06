Ag. Orsolini: "Ha sempre voluto restare a Bologna. Non partirà"

© foto di Monia Bracciali

Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini, ha parlato ai microfoni di viaemilianews.com commentando il riscatto ufficiale del giocatore da parte del Bologna: "Non c'è stato mai un problema, Riccardo ha sempre voluto Bologna ed eravamo tutti convinti da tempo che la soluzione migliore fosse restare qui con Mihajlovic e con questa società che ha creduto in lui. Rischio di sirene dopo l'Europeo da protagonista? Non c'è nessun pericolo che vada via, rimarrà a Bologna. I tifosi possono stare tranquilli".