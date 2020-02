Ag. Padelli: "Mi aspettavo facesse bene. Non viene dall'Interregionale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella serata di ieri contro l'Udinese la porta dell'Inter, a causa dei problemi fisici di Handanovic, è stata difesa da Daniele Padelli. Il suo agente Silvano Martina ha così commentato la prestazione del giocatore a FcInterNews: "Ieri Daniele ha fatto molto bene, ma sinceramente me l'aspettavo, non sono sorpreso. Sappiamo la fiducia e la stima di un grande allenatore come Antonio Conte nei suoi confronti. Padelli è stato bravo a farsi trovare pronto, perché quando giochi poco non è mai facile e c'è sempre il rischio di sbagliare".

Lo stadio di Udine gli porta bene? "Ci ha giocato e ha fatto molto bene quando indossava la maglia dell'Udinese. D'altronde Padelli, forse qualcuno lo dimentica, non viene mica dall'Interregionale. Parliamo di un portiere che ha fatto più di 150 partite in Serie A. Insomma, l'esperienza e il valore non gli manca...".

A gennaio poteva partire? "Daniele all'Inter è molto felice, è interista e ci tiene davvero molto ai colori nerazzurri".