Ag. Padelli: "Nessuna papera contro il Milan. Viviano? Sentendo Marotta, non arriverà"

Silvano Martina, agente di Daniele Padelli, ha parlato degli ultimi giorni concitati in casa Inter, che sembrava aver deciso di ingaggiare Emiliano Viviano per correre ai ripari, vista l'assenza prolungata di Samir Handanovic e la prova non proprio convincente del suo assistito nel derby contro il Milan: "È stato massacrato, ma sul primo gol non poteva fare niente. Sul secondo poteva fare meglio, anche se Ibra ha tirato da 2 metri. Non è una papera, ma un errore che può capitare. La critica ci sta, la cattiveria no. È rimasto male, alla fine le colpe erano di tutti", ha detto a Cittaceleste.it. "È motivato e sereno. Mi ha detto che spera in un pizzico di fortuna, perché contro la Lazio servirà anche quella. Viviano? Sentendo Marotta, non credo arriverà"