Ag. Padelli: "Ottimisti per il rinnovo. L'Inter è la sua squadra del cuore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Silvano Martina, agente di Daniele Padelli, è stato intervistato da fcinternews a proposito delle trattative per il rinnovo del portiere nerazzurro: "Da quello che sento e so c'è la stessa idea da parte nostra e del club, perciò siamo ottimisti...".

I matrimoni si fanno in due e - vista la volontà di entrambi - possiamo dire che è tutto ok?

"Speriamo. Anche perché Padelli è un grande interista".

Una fede nerazzurra che il suo assistito ha sempre avuto sin da bambino e per la quale ha rinunciato a essere titolare in A.

"A Udine e col Toro era titolare e ha fatto ottime stagioni, ovviamente quando ha chiamato l'Inter ha subito detto sì. I nerazzurri erano la sua prima scelta assoluta".

L'amore per i colori nerazzurri cancella anche il dispiacere per dover giocar poco?

"L'Inter era il suo sogno e in nerazzurro anche se gioca meno rispetto al passato ha realizzato il desiderio di giocare per la sua squadra del cuore".