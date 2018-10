Ag. Palacios: "Ho parlato con l'Inter e Zanetti". Clausola da 15 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Renato Corsi, agente di Exequiel Palacios, ha parlato ai microfoni di Radio El Mundo della situazione del suo assistito."A me non è arrivato nulla finora, non ho ancora parlato con nessuno del Real Madrid. Mi ha chiamato Francescoli, chiedendomi se non lo prendo in giro e no, non è così. Smentisco coloro che parlano di Real Madrid, però con l'Inter sì, invece. Non siamo arrivati a nulla, a loro il calciatore piace molto. Ho discusso con Zanetti, mi ha detto che lo stanno seguendo e che interessa. Mi ha chiesto quali fossero le condizioni per la sua cessione, gli ho risposto che non andrà via con la clausola. Deve negoziare con il River perché la famiglia di Exequiel vuole lasciarsi bene con loro". La cifra per la rescissione è di 15 milioni di euro.