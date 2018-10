Ag. Palacios: "Non c'è accordo col R.Madrid. Sto parlando con l'Inter"

© foto di www.imagephotoagency.it

Renato Corsi ha seccamente smentito un accordo già raggiunto tra Real Madrid e River Plate per il suo assistito Exequiel Palacios, volante argentino classe '98. "Ho letto anche io le notizie riguardanti un accordo già definito, non ne sapevo nulla e per questo ho chiamato Francescoli (ds del River, ndr) che mi ha seccamente smentito questa notizia. Io non ho parlato col Real Madrid, mentre ho parlato con l'Inter. I nerazzurri amano il giocatore e Zanetti mi ha detto che lo sta seguendo".