Ag. Palombi: “La Lazio lo segue. Restare a Lecce? Vediamo”

La buona stagione vissuta con la maglia del Lecce, e conclusa con la promozione in A dei salentini, di Simone Palombi non è passata inosservata in casa Lazio – club proprietario del cartellino dell’attaccante – come rivela l’agente del calciatore Andrea Manfredonia ai microfoni di Radiosei: “La Lazio lo segue molto, Tare è molto contento di quanto fatto a Lecce dove il valore del ragazzo è cresciuto. Simone è al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto e potrebbe restare in Salento per giocare la Serie a, ma bisogna capire come gestire la situazione contrattuale. - conclude Manfredonia - Sono cifre molto più basse rispetto all’attuale valutazione del ragazzo e la Lazio non ha intenzione di farsi sfuggire Palombi”.