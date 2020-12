Ag. Pedro: "Alla Fiorentina poco spazio, nel Flamengo è tornato al massimo livello"

L'agente di Pedro, Marco Giugni, è intervenuto a Globoesporte per fare il punto sul futuro del suo assistito: "Nel Flamengo Pedro ha visto la possibilità di tornare al suo massimo livello ed avere più spazio visto che in viola non riusciva a trovarlo. Sapevamo che fosse il progetto ideale per tornare ai livelli precedenti all'infortunio al ginocchio già dopo il primo colloquio con il club. Il Flamengo è disputa competizioni importanti ed è un'ottima società con strutture valide".