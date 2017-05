Ag. Pellegrini: "Ne ho parlato col Milan. Sicuramente ci risentiremo"

Fonte: Milannews.it

Ai microfoni di MilanNews.it, Giampiero Pocetta, che la settimana scorsa ha incontrato il ds Mirabelli, parla così dei rapporti coi rossoneri: “Ho fatto una visita al direttore Mirabelli perché lo conosco, era già preventivata. Abbiamo parlato di calcio e del progetto del Milan, ci sono tutte le carte in regola per poter rivedere il Milan a livelli importanti. Mirabelli mi ha prospettato il progetto della società. Si è parlato anche di qualche giocatore che gestisco. Mi ha fatto il nome di Pellegrini, in questo momento ha l’attenzione di molte squadre in Italia e in Europa, ovvio che ci sia anche il Milan dentro. Quando parlo di grandi squadre parlo sicuramente anche dei rossoneri. Pellegrini è un 96 che ha fatto più di 50 partite in serie A e più di 10 gol. Quindi è normale che possa far parte di un progetto ambizioso. Farò delle valutazioni con il ragazzo a fine anno e poi decideremo la strada migliore per la sua crescita. Sicuramente ci risentiremo”.