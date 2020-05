Ag. Petagna: "Il Napoli vuole tenerlo. Rifiutata un'offerta dall'estero per Andrea"

Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del suo assistito, prelevato dai partenopei a gennaio ma lasciato in prestito alla SPAL fino al termine della stagione: "Giuntoli e Gattuso lavorano in simbiosi. Cristiano è tra i direttori sportivi più bravi d'Europa, s'è mosso molto velocemente e voleva prenderlo subito. De Laurentiis a gennaio voleva pargarlo di più per metterlo a disposizione di Gattuso per la seconda parte della stagione. Anzi, vi dirò di più: Giuntoli sta rifiutando delle offerte anche adesso. Gli è arrivata una proposta e l'ha rifiutata".

Si è parlato anche del Torino.

"A me non sono arrivate offerte. Non era il Torino il club dell'offerta di cui ho raccontato prima e posso dire che non era un club italiano. Ma alla prima telefonata tra me e Giuntoli, mi è stato detto che non è intenzione del club parlare di Andrea con nessuna squadra. Questa reazione ha fatto molto piacere a Petagna. Offerta dalla Premier? Non l'ho detto io, l'avete detto voi (ride, ndr)".