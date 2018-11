Ag. Piatek: "Per il Genoa era la prima scelta. Futuro? Siamo calmi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Szymon Pacanowski, agente dell'attaccante del Genoa Krzysztof Piatek, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo già giocatori al Genoa e alla Sampdoria, si sono trovati sempre molto bene in Italia e hanno sviluppato le proprie skill rapidamente. È un mercato dove i giocatori possono fare bene. Piatek in Polonia ha fatto molto bene, ha segnato molto, volevamo uno step successivo, un club dove potesse giocare con regolarità. Il Genoa era interessato da tempo, era stato seguito con l'Under21 e ci avevano chiesto informazioni. Negli ultimi 5 anni il calcio polacco è cresciuto molto, ci sono nuovi stadi, quindi anche gli affari fatti in Italia. Rispetto a giocatori croati o belgi, molto forti, i polacchi sono leggermente più economici".

Sul futuro. "Non c'è nulla, ha avuto uno straordinario impatto per la Serie A, è stato incredibile per i primi mesi. È calmo e pure noi vogliamo esserlo, quindi non abbiamo bisogno di prendere decisioni ora. È concentrato sul Genoa e sulla Nazionale".

Sui gol non segnati. "Sta giocando comunque bene, non c'è nessun attaccante che segna in tutte le gare. Sta lavorando per la squadra, la sfida contro la Samp è importante anche per noi, abbiamo anche Bereszynszki".