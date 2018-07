Ag. Pjaca: "Firenze gli piacerebbe. Possibile che la Juventus accetti"

Secondo quanto riferito dai colleghi di Sportmediaset, sembrerebbe esserci stata un'intensa accelerata del Milan con la Juventus nello sbloccare l'affare che porterebbe in rossonero l'attaccante argentino. La trattativa, secondo quanto si apprende, si svilupperebbe su un prestito...

Juve-Fiorentina, finito il summit per Pjaca

Oggi giocherebbero così: Torino, Izzo titolare in difesa. Meité in mediana

Torino, no alla richiesta del Nizza di prendere Niang in prestito secco

Inter, c'è l'accordo per Vrsaljko: arriverà in prestito con diritto di riscatto

Juve, Allegri: "Higuain? La nostra rosa sarà competitiva come sempre"

Milan, sondaggio del Palmeiras per Gustavo Gomez

Milan, incontro in corso tra Leonardo e l'entourage di Higuain

Napoli, Inglese: "Ancelotti umile. Mi sto ambientando in una nuova realtà"

Milan, dal Paraguay: chiuso Gomez al Palmeiras. Domani vola in Brasile

Milan, Higuain in contatto da diversi giorni con lo spogliatoio rossonero

Cagliari, il ds Carli: "Nessuna richiesta della Roma per Barella"

Milan, Higuain dirittura. Poi si chiude per Bonucci-Caldara

Il procuratore dell'esterno della Juventus Marko Pjaca, Marko Naletilic , ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito ai microfoni di Fiorentinanews.com . Ecco le sue parole: "È vero quello che dice Corvino sul fatto che poco si è mosso in queste ore – ha detto l’agente del croato –. Però c’è sempre la possibilità che la Juventus accetti di farlo venire a giocare a Firenze. Se è vero che Pjaca gradisce la piazza? Certamente, questo ve lo posso confermare".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy