Ag. Pjaca: "Ha un altro anno di prestito all'Anderlecht. Tornare alla Juve? Sarebbe utile"

vedi letture

Il procuratore del talento bianconero Marko Pjaca in prestito all'Anderlecht, Marko Naletelic, parla così del futuro del suo assistito ai microfoni di TuttoJuve.com: "Era contento di giocare per questa squadra. Fin da subito è riuscito a scendere in campo, il mister lo ha dosato e pian piano stava acquisendo sempre più minutaggio. Nell'ultima partita, purtroppo, non era partito titolare a causa di un leggero infortunio. Poi è scoppiata la pandemia del Covid-19 e sappiamo tutti come è andata a finire. Io lo avevo visto in forma, sia fisicamente che mentalmente. È stato fondamentale non andar via dalla Juventus in estate. Questa è stata una decisione corretta, così la società ha avuto il tempo per permettere al ragazzo di rimettersi completamente dal suo infortunio. Lui nutre grande rispetto nei confronti del club che lo ha curato e lo ha sempre trattato molto bene. Poi a gennaio abbiamo trovato, alla fine, questa soluzione. Marko ha ancora un altro anno di prestito con l'Anderlecht, per proseguire il rapporto deve esserci l'accordo comune di entrambe le parti in causa. Solitamente le squadre che acquistano i giocatori con questa formula hanno diritto a proseguire il prestito, qui invece abbiamo inserito una clausola che permette anche a lui di avere voce in capitolo. E in più deve esser tenuto in considerazione il parere della Juventus, che è proprietaria del suo cartellino. Vediamo che cosa succederà, sicuramente in futuro ci sarà un incontro per decidere il suo futuro. Marko è ancora molto giovane, tutto dipenderà da come si comporterà in campo e da quanto impiegherà a tornare a far bene. Perché se dovesse tornare sui livelli di qualche anno fa, sicuramente potrebbe essere molto utile alla Juventus".