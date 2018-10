Ag. Pogba: "Juve? Il Manchester United è stato chiaro: non è in vendita"

Intervistato da Rai Sport, il procuratore di Paul Pogba, Mino Raiola, ha commentato così la situazione complicata del centrocampista francese al Manchester United: "Preferisco non parlarne. È un momento molto delicato come tutti sappiamo. Il Manchester United comunque è stato molto chiaro con tutti: Pogba non è sul mercato". In casa Juventus, tuttavia, si continua a vociferare di un possibile ritorno del classe '93 a fine stagione.