Ag. Ponceau: "Inter top club, non mi sorprende che piaccia alle big"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

FcInterNews.it ha intervistato oggi Martial Kodjia, l’agente di Julien Ponceau, giovane centrocampista del Lorient classe 2000 che sembra finito nel mirino di tante squadre importanti in tutta Europa: "Non è una sorpresa vedere che un giocatore così bravo sia sotto i riflettori delle migliori squadre europee. Significa che Julien sta migliorando partita dopo partita. Quindi per risponderle, direi che tutte le più blasonate squadre del Vecchio Continente lo stiano seguendo. Come del resto è sempre stato fatto con i giovani calciatori. Il primo obiettivo di questa stagione di Ponceau era quello di diventare titolare, essere schiarato nell’undici base. Non si deve dimenticare che abbia da poco iniziato la sua carriera. Per questo oggi siamo focalizzati sul suo progresso giornaliero per costruire un forte asset per il proseguo della sua carriera. Julien è concentrato sulla sua squadra: vuole centrale la promozione in Ligue One con il Lorient. È intelligente in campo, ma anche fuori. Sa come potrebbe approdare un giorno in una grande squadra. Quindi vuole iniziare l’opera, insieme ai suoi compagni, riportando il suo team nella massima serie francese. Parliamo di una performance collettiva che può offrire una bella opportunità: un progetto vincente. L'Inter? Parliamo di un top club, che come tutte le società migliori d’Europa, è focalizzata sui migliori talenti in circolazioni per avere un radioso futuro. Quindi sì, potremmo immaginare che Julien sia il tipo di atleta del target dei nerazzurri. Un top club come quello nerazzurro non può che essere interessato ad un profilo come quello di Julien. Come tutte le compagini più forti vuole tesserare i migliori giocatori per il proprio team e per i fan. E l’Inter lo ha sempre fatto”.