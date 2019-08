Ag. Providence: "È un tipo serio, di poche parole. A Roma può far bene"

Fabrizio Ferrari, agente di Ruben Providence, nuovo acquisto della Roma, ha parlato del suo assistito a Tele Radio Stereo: "È un giocatore che gioca su entrambi gli esterni e al centro della trequarti offensiva. Secondo me è l’ideale per la Roma giovanile e se proseguirà bene ha anche le possibilità di farsi spazio in prima squadra. L’ho portato a Roma perché c’è Alberto De Rossi che è bravissimo a formare i calciatori. Parlavamo di giocatori offensivi ed è uscito il suo nome. Noi volevamo muovere giocatori dal PSG e loro cercavano un giovane forte da aggregare in rosa. A Parigi è difficile emergere: lì ci sono stelle assolute ed è complicato in particolare per gli attaccanti. Sono tanti i giocatori che partono dal PSG e c’è la possibilità di metterli sul mercato. Sta agli altri club saperne approfittare”.

Quindi due parole anche sul lato caratteriale: “Providence è un ragazzo tranquillissimo. Di poche parole, uno che lavora bene e che comunque ha fatto tutte le giovanili nel PSG. Non ha grandi esperienze di spostamenti, questo è un nuovo banco di prova nel quale si confronterà. Vediamo come andrà ma lui è un ragazzo molto serio”.