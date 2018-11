Ag. Radu: "A Genova sta bene. L'ideale sarebbe rimanere un paio d'anni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro dell'Inter è, anche, di Yann Karamoh e Ionut Andrei Radu. Ne ha parlato a Tuttosport Oscar Damiani, che segue i due ragazzi in orbita nerazzurra, attualmente in prestito rispettivamente al Bordeaux e al Genoa.

Su Karamoh.

"Sta facendo bene. All’inizio ha avuto qualche problema legato alla condizione fisica, ma a Bordeaux sta trovando continuità e minuti. Ritorno in Serie A? Sì, sì. La Serie A è un campionato che gli piace, però adesso bisogna vedere quello che farà quest’anno. Per adesso, è ancora presto per pensare all’anno prossimo. La decisione verrà presa in seguito e sarà presa anche col suo procuratore, io sono l’agente che lo rappresenta in Italia. È davvero un discorso molto prematuro da affrontare. Il ragazzo è molto contento al Bordeaux, anche perché la scelta è stata proprio sua. Sicuramente Yann ha molte qualità, sta crescendo e deve concentrarsi nella sua progressione".

Su Radu.

"Anche lui sta benissimo a Genova, si sente molto stimato e apprezzato dal club rossoblù e con la Nazionale Under 21 sta facendo ottime gare. Direi che il progetto per lui sta andando avanti: crescere e fare esperienza. Futuro? L’ideale per lui sarebbe rimanere un paio di anni a Genova, facendo esperienza. Quando e se Handanovic, che è un grande portiere, lascerà l’Inter, magari Radu sarà pronto a rilevarne l’eredità. Forse ci vorrà qualche anno, il ragazzo è certamente equilibrato e sa bene il fatto suo. Anche quando fa qualche piccolo errore dovuto alla giovane età, ne trae profitto per imparare e migliorare".

Li vedremo dunque protagonisti all’Inter in futuro?

"Assolutamente sì, il loro futuro è all’Inter".