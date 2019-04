Il Napoli non riesce a battere il Genoa anche a causa dei miracoli - perché così è giusto chiamarli - di Ionut Radu, il portiere classe '97 dei rossoblù, presto in prestito dall'Inter la scorsa estate. Oscar Damiani, agente dell'estremo difensore rumeno del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un ragazzo straordinario. E' titolare dell'Under 21 rumena, ma è con noi in Italia da anni, è stato campione del campionato Primavera con l'Inter. Ha salvato almeno 5-6 partite quest'anno, anche l'Inter conta molto su di lui. Ieri è stato mostruoso. Le parate di piede sono state fantastiche. Poi è sereno, un ragazzo tranquillo. L'Inter sa che sarà lui il dopo-Handanovic. Abbiamo avuto tante richieste dalla Champions League per lui, ma l'Inter non lo dà via".