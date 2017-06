Ag. Rafael: "Sta bene a Napoli, ma potremmo rescindere"

© foto di Federico De Luca

Cristiano Miller, procuratore del portiere del Napoli Rafael, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del futuro dell'estremo difensore brasiliano: "Vorrebbe andare via per trovare la possibilità di giocare di più, anche se sta bene a Napoli, gli piace tantissimo la città e il club. Ha giocato bene nelle due partite in cui è stato impegnato e questo dimostra che si allena bene. Manca un anno alla scadenza del contratto e potrebbe rescindere con gli azzurri per trovare un'altra possibilità in Europa oppure anche in Brasile. Non è ancora arrivata, però, un'offerta che gli garantisca uno stipendio vicino a quello che gli dà il Napoli. In questi anni ci sono state molte offerte, ma o per mancato accordo con il club o con il calciatore, non si è concluso nulla. Se c'è da restare lui resterà, poi se il Napoli vorrà rinnovare l'anno prossimo ne parleremo, ma lui vorrebbe andare via per giocare. Dopo qualche piccolo errore nella stagione di due anni fa, non ha mai avuto la possibilità di recuperare posizioni da titolare. Lui voleva provare a riprendersi il posto, ma non gli è mai stata data la possibilità. Per questo non vedo altra possibilità che andare via", ha detto.