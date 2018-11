Ag. Rafinha: "Non scartiamo idea di partire, servirà una situazione ideale"

© foto di Imago/Image Sport

Ai microfoni di Galicia Sport, Mazinho, padre e agente di Rafinha, l'ex centrocampista dell'Inter ancora poco utilizzato da Valverde parla così del futuro del giocatore: "Non si capisce nulla. L'allenatore ha le sue idee, ma è inspiegabile come Rafa non giochi visto che, quando ha avuto la possibilità di farlo con continuità, ha disputato tre partite consecutive spettacolari ed era andato benissimo anche in precampionato. Ma così è il calcio, siamo in un club eccellente. Però è chiaro che l'obiettivo è quello di giocare con continuità e questo, al momento, qui non sembra possibile. Non scartiamo nulla, nemmeno di andare via dalla Catalogna a gennaio. Servirà una situazione ideale per tutte le parti in causa".