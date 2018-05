Ag. Rafinha: "Vuole restare all'Inter, a prescindere dalla Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mazinho, padre e agente del centrocampista dell'Inter Rafinha, ha parlato del futuro del suo assistito in una intervista concessa a Tuttosport. Il cartellino del calciatore brasiliano è ancora di proprietà del Barcellona: "La Champions non ha nulla a che vedere con il futuro di Rafa. Dipende tutto dall’Inter. Lui, quello che doveva fare l’ha fatto. Toccherà all’Inter e al Barça trovare una soluzione. Detto questo, ci piacerebbe sapere quanto prima cos'ha in mente l’Inter per poter avere il tempo di studiare la situazione e aiutare i due club a trovare un accordo e che questo accordo preveda che Rafa possa rimanere all’Inter".