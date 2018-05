Ag. Ricci: "La Sampdoria lo segue con interesse"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Bia, agente di Matteo Ricci, centrocampista classe 1994 di proprietà della Roma attualmente in prestito alla Salernitana, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di SampdoriaNews.net: “So che la Sampdoria ha seguito diverse volte nel corso della stagione Matteo Ricci, un centrocampista abile in regia, un classe '94 di proprietà della Roma e reduce dalle esperienze in prestito a Perugia e a Salerno. Si tratta di un profilo gradito agli osservatori blucerchiati”.