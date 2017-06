Ag. Rodriguez: "Ricardo ha subito voluto il Milan, c'è un'atmosfera vincente"

Fonte: di Antonio Vitiello

Ai microfoni di MilanNews.it, Gianluca Di Domenico, agente del nuovo terzino rossonero Ricardo Rodriguez, parla così dell'affare che ha portato lo svizzero a Milanello: "La trattativa è nata quando Fassone e Mirabelli hanno preso l'incarico ufficiale. Noi conosciamo tanti amministratori delegati e direttori sportivi, ma come comunicano Fassone e Mirabelli, come trasparenza, sono davvero dei veri professionisti. Ci ha impressionato la loro voglia, rapidità e trasparenza. Ricardo ha ammirato sempre il Milan, quando sei a Milanello e a Casa Milan ti accorgi che sei un top club. Avevamo l'opportunità di andare in altri buoni club europei ma Ricardo ha subito voluto il Milan. Grazie a Mirabelli e Fassone che con la loro rapidità sono riusciti a chiudere molto in fretta. A Milanello ho visto un'atmosfera vincente. Sono tutti uniti, dall'autista fino a Fassone c'è un rispetto immenso. Anche i controlli medici di alto livello. Penso stia tornando il Milan dei vecchi tempi. Chiaramente ci vuole tempo, ma sono sicuro che il Milan farà un bellissimo campionato. Rodriguez e gli altri giocatori che arrivano sono fieri e onorati di giocare nel Milan e questo è importante. Nel calcio a volte i giocatori si dimenticano dell'onore della squadra in cui giocano".