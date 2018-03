Ag. Rodriguez: "Sta bene in Italia e al Milan, Gattuso lo apprezza"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'agente di Ricardo Rodriguez, Gianluca Di Domenico, ha parlato del suo assistito attraverso le frequenze di Radio Crc. "Si trova benissimo al Milan e in Italia e Gattuso lo stimola molto. L’allenatore ricambia con fiducia il lavoro quotidiano di Ricardo. Il campionato italiano è molto più tattico, ci sono meno spazi mentre in Germania si punta sulla corsa e sulla fisicità ed è vero che in Italia mancano gli stadi, ma è qui che si conosce la cultura del calcio", le sue parole.