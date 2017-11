Ag. Rohden a TMW: "Contento a Crotone, ma pronto per il grande salto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raggiunto in quel di Stamford Bridge nel corso del WyScout Forum 2017, Patrick Mork, agente svedese, che tra gli altri cura gli interessi di Marcus Rohden, ha parlato a TMW del buon momento del centrocampista del Crotone: "Siamo molto contenti del suo buon rendimento, è cresciuto molto. È diventato un calciatore migliore e un leader del Crotone. È anche una grande persona, e penso che sia pronto per il grande salto. Il Crotone è un bel club e gli piace essere un giocatore chiave dei pitagorici, ma penso che sia pronto per altre sfide. Quando? La prossima estate, direi".