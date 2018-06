Ag. Romulo: "Roma e Lazio interessate, ma offerte solo dal Brasile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alex Firmino, agente del jolly italo-brasiliano Romulo, ha parlato ai microfoni di Lalaziosiamonoi delle voci di mercato intorno al proprio assistito: "Il giocatore piace molto in Italia. A Roma c'è praticamente un derby. Stavamo parlando con la Lazio e all'improvviso si è inserita la Roma. Hanno fatto un sondaggio, forse non sapevano della clausola rescissoria. Attualmente abbiamo due offerte ufficiali. La prima è del San Paolo e l'altra dell’Internacional de Porto Alegre. Stiamo valutando, nei prossimi giorni sarò in Italia".