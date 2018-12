Ag.Rossi: "Disponibile a tornare alla Fiorentina. Decide la società"

© foto di Federico De Luca

Federico Pastorello, membro dell'entourage di Giuseppe Rossi ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Ha lasciato il cuore a Firenze, tornerebbe molto volentieri. Siamo in contatto con la società, si sente un calciatore di alto livello. La Fiorentina per lui sarebbe un sogno, tornerebbe in una città che lo ha accolto in maniera splendida. La Fiorentina sa che c'è grande disponibilità da parte nostra, ma dovrà fare le sue valutazioni. Lukaku? In Italia solo poche squadre potrebbero permetterselo, il Manchester lo ha pagato più di 80 milioni di euro".