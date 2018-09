Ag. Rossi: "Doping? Contaminazione involontaria"

Caso Doping, Pastorello: "Dobbiamo solo capire perché"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "E' un chiaro caso di contaminazione involontaria, alla quale non sappiamo dare una spiegazione". Così Andrea Pastorello, procuratore di Giuseppe Rossi, interviene sulla richiesta di un anno di stop della Procura antidoping per il calciatore. "E' indubbio che siano state rilevate minime tracce di dorzolamide nel suo corpo al controllo antidoping dopo Benevento-Genoa dello scorso campionato - sottolinea Pastorello - ma anche che la settimana precedente in un ulteriore controllo casuale era risultato negativo. La sostanza non è di per sé dopante nè a quei quantitativi mascherante, parliamo di una presenza ai limiti della misurabilità. Perché assumerla senza dichiararla visto che dichiarandola non sarebbe doping?". Ribadita la certezza che si tratti di "contaminazione involontaria", Pastorello rivela che "dopo l'uscita della notizia abbiamo ricevuto attestati di solidarietà da moltissime persone che conoscono l'uomo e siamo stati contattati da un paio di persone che possono farci comprendere cosa sia accaduto".