© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adrian Aliaj, agente di Amir Rrahmani, difensore kosovaro ufficializzato ieri dal Napoli come primo rinforzo della prossima stagione ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Non mi aspettavo così presto l’interesse di una big per Amir. C’era in piano di farlo crescere al Verona, ma non abbiamo esitato quando si è presentato il Napoli. Dinanzi ad un club del genere non si può dire no. Per noi, come agenti, e per il ragazzo si tratta di un privilegio essere in una squadra come la loro. C'erano altre squadre che volevano Amir, ma faccio i complimenti a Giuntoli che è stato molto corretto e rispettoso. Conosco tante persone e lui lo rispetto particolarmente perché ha fatto tutto ciò che ha detto, è una bravissima persona e ricca di qualità. Il suo ruolo? Amir non ha alcuna difficoltà a giocare a quattro. Lo fa in Nazionale, dove è il capitano. Io lo vedo addirittura meglio a quattro, anziché a tre. Il percorso di Amir per arrivare fino a qui è stato giusto. Lui è già pronto per un’esperienza del genere".