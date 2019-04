Ag. Rugani: "Al Milan sarebbe più semplice giocare. Ma ha scelto la Juve"

Davide Torchia, in un'intervista a Radio Marte, ha parlato della situazione di Daniele Rugani, difensore della Juventus: "Non bisogna mai accontentarsi, lui di certo non lo fa. Magari giocare al Milan è più semplice, ma in bianconero ci sarà sempre concorrenza. Se hai davanti Koulibaly, per fare un esempio, è più difficile essere titolare. Rugani ha deciso di stare in un grande club, ma c'è il rischio di non trovare continuità".