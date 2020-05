Ag. Rugani: "Al Napoli per Milik? Forse la Juve scambierebbe un altro difensore"

A Radio Marte quest'oggi è intervenuto Davide Torchia, agente tra gli altri del difensore bianconero Daniele Rugani. Queste le sue dichiarazioni: "Contropartita per Milik alla Juventus? In questo momento non ci sono contatti. Ci siamo un po’ tutti mentalizzati sul fatto che essendoci una crisi economica nel prossimo mercato bisognerà lavorare d’astuzia. Detta così è la mossa più intelligente da fare per tutti, ma l’applicazione è più difficile. Se una società valuta un calciatore 50 milioni, non è che con la crisi lo valuta 25, anzi, a maggior ragione in uno scambio e data la crisi si pretende la giusta valutazione. C’è poi l’altra faccia della medaglia che prevede, se si fa uno scambio, di tenere le valutazioni dei calciatori entrambe alte. Molto dipende poi dalla mentalità e dal desiderio del calciatore di restare o meno".

"Per quanto riguarda Rugani - ha proseguito Torchia -, parliamo di un giocatore della Juventus e che è molto attaccato al suo club. Se un ragazzo mi dice che sta bene nella sua squadra a me fa piacere, anche se sia procuratore che calciatore guadagnerebbero di più da ripetuti spostamenti. Al di là di questo, se il club poi dovesse metterlo in discussione, e sarebbe unicamente per una questione economica e non tecnica perché alla Juve è molto stimato, allora poi si potrebbero prendere in considerazione nuove avventure, ma solo in quel caso".

"Rugani o Romero in uno scambio: chi ci inserisce la Juve secondo me? Credo che la Juventus sceglierebbe di inserire Romero - ha concluso -. Attenzione, non è una valutazione tecnica e non sto dicendo chi tra i due giocatori sia più forte, il ragionamento è un altro. In questo momento la Juventus ha due giovani che hanno giocato pochissimo e due esperti, Rugani ha già cinque anni a livello internazionale alle spalle. Se si aggiunge un altro giovane come Romero, credo sia più facile dar via lui che l’esperto Rugani, peraltro è più commerciabile perché ha dei costi diversi, anche a livello di ingaggio. Ripeto, non sto dicendo che sia meno bravo di Daniele”.