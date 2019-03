Ag. Rugani: "Rifiutate richieste importanti. Rinnovo può essere la svolta"

© foto di Federico De Luca

Davide Torchia, agente tra gli altri anche di Daniele Rugani che oggi ha rinnovato con la Juventus, ha parlato delle trattative con il club bianconero durante l' MC Sport Live Show: "Non sono state complicate perché c'era la volontà di entrambe le parti di arrivare alla firma. Ho avuto la certezza della volontà della Juventus di rinnovare, manifestata già da molto tempo nelle persone di Paratici, Nedved e Agnelli. Per Rugani c'erano state richieste importanti ma non è mai passato nella mente di nessuno di andare via. Rugani sa che deve migliorare e che questo non è un punto di arrivo ma uno snodo importante per una svolta".