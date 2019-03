Ag. Rugani: "Rinnovo una svolta. Suo sogno continuare a Torino"

© foto di Federico De Luca

Davide Torchia, agente tra gli altri anche di Daniele Rugani che oggi ha rinnovato con la Juventus, a MC Sport Live Show ha parlato così: "Per arrivare a questi rinnovi ci vuole del tempo anche se entrambe le parti avevano già ben delineato il percorso da fare. Siamo felici del rinnovo e ringraziamo la Juventus della fiducia accordata. Siamo soddisfatti anche della durata di questo contratto perché firmare fino al 2023 è molto importante".

Può essere una bandiera della Juventus?

"Alla Juve non ci si sta mai per caso ma si deve fare un passo alla volta. Questo rinnovo è stato una bella svolta perché la Juve continua a credere in Rugani. I fatti dicono che in genere, nei club di primissima fascia, ci si arriva all'età che ha ora Rugani ma che alla Juve si trova da quattro anni. Daniele si è inserito in un reparto avviato con compagni di reparto che sono tra i più forti d'Europa. Non è dunque così semplice entrare in questa difesa".

Un rinnovo del contratto in pratica come avviene?

"Si inizia qualche mese prima con un incontro, poi un altro, poi ci si aggiusta. Tra noi e la Juventus c'è sempre stato un rapporto lineare e corretto, non ci sono mai state sparate. Alla fine poi si trova sempre una soluzione ideale per tutti".

Il rinnovo è stato complicato?

"Complicato devo dire di no perché c'era la volontà di entrambe le parti di arrivare alla firma. Ho avuto la certezza della volontà della Juventus di rinnovare, manifestata già da molto tempo nelle persone di Paratici, Nedved e Agnelli. Per Rugani c'erano state richieste importanti ma non è mai passato nella mente di nessuno di andare via. Il sogno di Rugani è sempre stato quello di continuare in bianconero, sa che deve migliorare e che questo non è un punto di arrivo ma uno snodo importante per una svolta".