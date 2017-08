Ag. Rulli chiarisce: "Nessun accordo col Napoli per il 2018"

© foto di J.M.Colomo

Geronimo Rulli non vestirà quest'anno la maglia del Napoli, ma il prossimo anno potrebbe sbarcare in Italia dopo l'addio di Pepe Reina. S'è vociferato di un accordo per il prossimo anno, smentito però dall'agente del portiere, Facundo Fraga, a Radio Marca probabilmente per lasciare tranquillo il suo assistito: "Non è vero che c'è un accordo col Napoli per il 2018. Sono arrivate due offerte del Napoli e la Real Sociedad le ha rifiutate. L'ultima è arrivata lunedì. Noi, di par nostro, non abbiamo mai detto che Rulli volesse andar via. Geronimo è felice qui e per me è una questione chiusa".