Ag. Santamaria: "Il Napoli lo segue ancora, spero possa arrivare in Italia in estate"

vedi letture

A Radio Marte quest'oggi è intervenuto Yvan Le Mee, agente tra gli altri di Baptiste Santamaria, confermando l'interesse di Giuntoli per il giocatore: "Il Napoli lo ha seguito e ancora lo segue. Il problema a gennaio, quando Giuntoli aveva bisogno di due centrocampisti, lui non era a disposizione perché l’Angers stava andando molto bene in campionato e presidente e dirigenza non volevano perdere uno dei giocatori più importanti proprio in quel momento. Nel prossimo mercato abbiamo la parola del presidente che ci verrà permesso di andar via, spero che Santamaria possa arrivare in Italia perché è il campionato più difficile in cui si cresce maggiormente. Baptiste però ha tanto mercato anche a livello locale, con le società più importanti in Francia che hanno messo gli occhi su di lui".