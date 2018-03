Ag. Sarri: "Battuta in ambito rilassato e scherzoso. Non è sessismo"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Alessandro Pellegrini, agente di Maurizio Sarri, ha rilasciato a Sportitalia una dichiarazione riguardo la polemica sulla frase sessista pronunciata dal tecnico dei partenopei nei confronti di una giornalista in sala stampa, dopo il pareggio del Napoli contro l'Inter: "Leggo che qualcuno ha scambiato la battuta di Maurizio Sarri alla giornalista Titti Improta come frase sessista. Sono senza parole. Come si può facilmente vedere nei video che circolano, Maurizio, in ambito rilassato e scherzoso, fa esattamente il contrario e le dice: “Se tu non fossi una donna ti manderei a quel paese" (eufemismo). Proprio come a ribadire l’enorme rispetto verso le donne. Sessista è colui che si comporta in modo completamente diverso e di sicuro non si preoccupa di chiedere scusa se si rende conto che la battuta non è stata gradita".