Ag. Schick: "Ancora nessun accordo tra Lipsia e Roma, ma mi aspetto trattative decise in futuro"

vedi letture

Uno dei nomi caldi in uscita per la Roma, utile a far respirare un po' le casse societarie, è quello di Patrik Schick. Nonostante un'ottima stagione al Lipsia, il suo riscatto è ancora in forse e a tal proposito ha parlato l'agente dell'attaccante ceco, Pavel Paska, al portale ceco ISport: "I club non hanno un accordo, le trattative non hanno portato a risultati concreti. Questa è la ragione per cui è stato prolungato l'accordo per finire la stagione, che non è male per Patrik alla fine. Comunque ulteriori step saranno discussi, mi aspetto trattative decise".