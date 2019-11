Ag. Schick: "Ritorno alla Roma non è da escludere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'agente di Patrik Schick, Pavel Paska, ha parlato del futuro dei suoi assistiti, l'attaccante ex Sampdoria e il centrocampista Tomas Soucek: "È stato fuori due mesi per infortunio. Domani potrebbe giocare. Ritorno alla Roma? Non lo escludo…", ha detto a fcinter1908.it. Su Soucek invece ha detto: "Due estati fa c’era la possibilità di un trasferimento in Italia. Il mio obiettivo era farlo crescere con lo Slavia in questi due anni. Oggi è diventato una pedina fondamentale della nazionale della Repubblica Ceca. Futuro in Serie A? Vedremo la prossima estate”.