Ag. Schurrle: “Mai nessun contatto col Benevento”. E mette in dubbio il ritiro dell'attaccante

Intervistato da Seriebnews.com il procuratore Ingo Haspel ha parlato delle voci che volevano il suo assistito Andrè Schurrle, fresco di ritiro dal calcio giocato, nel mirino del Benevento: “Non ho mai avuto contatti con loro. Il club campano non ha mai contattato me o il calciatore. Sono soltanto rumors di mercato, ad oggi non c’è alcuna trattativa in piedi. - conclude Haspel tornando sul ritiro annunciato - Nei prossimi giorni vedrete”.